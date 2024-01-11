أديس القابضة تعلن تمديد فترة الترشح لعضوية مجلس الإدارة

أعلنت شركة أديس القابضة عن تمديد فترة باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية حتى يوم الأربعاء 24 يناير بدلًا من يوم الأربعاء 10 يناير.

الترشح لعضوية مجلس الإدارة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه يمكن للراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلبات الترشح مع استيفاء كافة المتطلبات النظامية المعلن عنها مسبقاً.

وأكدت الشركة بأن ذلك لن يؤثر على التزامها بالانتهاء من الإجراءات اللازمة لانتخاب الأعضاء المستقلين في مجلس إدارتها للدورة الحالية خلال الفترة الزمنية المحددة في نشرة الإصدار.

ويأتي هذا إلحاقًا لإعلان شركة أديس القابضة بتاريخ 26/5/1445هـ (الموافق 10/12/2023م) بشأن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية التي بدأت في 2/6/1444هـ (الموافق 26/12/2022م).