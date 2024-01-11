إضافة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن 30 وظيفة شاغرة الذهب العالمي يرتفع.. والدولار يهبط بمشاركة 54 دولة.. جدة تستضيف أعمال الدورة 44 لـ الإيسيسكو أديس القابضة تعلن تمديد فترة الترشح لعضوية مجلس الإدارة وظائف لدى شركة الاتصالات السعودية STC حساب المواطن .. ماذا يعني حالة الدفعة لا يوجد؟ موافقة نهائية.. صندوق النقد يقرض الأردن 1.2 مليار دولار الخضير.. وجبة شتائية فريدة من سلة غذاء السعودية ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.39 ريال
أعلنت شركة أديس القابضة عن تمديد فترة باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية حتى يوم الأربعاء 24 يناير بدلًا من يوم الأربعاء 10 يناير.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه يمكن للراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلبات الترشح مع استيفاء كافة المتطلبات النظامية المعلن عنها مسبقاً.
وأكدت الشركة بأن ذلك لن يؤثر على التزامها بالانتهاء من الإجراءات اللازمة لانتخاب الأعضاء المستقلين في مجلس إدارتها للدورة الحالية خلال الفترة الزمنية المحددة في نشرة الإصدار.
ويأتي هذا إلحاقًا لإعلان شركة أديس القابضة بتاريخ 26/5/1445هـ (الموافق 10/12/2023م) بشأن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية التي بدأت في 2/6/1444هـ (الموافق 26/12/2022م).