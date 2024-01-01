أديس توقع عقد تشغيل في إندونيسيا بقيمة 803 ملايين ريال

أعلنت شركة أديس القابضة عن توقيع عقد تشغيل طويل الأمد في إندونيسيا مع PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA (PDSI) بعد حصولها على خطاب الترسية الشهر الماضي.

مدة سريان العقد

وأوضحت الشركة أن توقيع عقد مع PDSI في إندونيسيا لمدة 3 أعوام إلزامية مع خيار التمديد لعامين إضافيين لمنصة حفر بحرية مرفوعة من ضمن أسطول الشركة الحالي.

قيمة عقد شركة أديس

وتوقعت أن تتحقق قيمة العقد (بما في ذلك المدة الاختيارية) البالغة 803 ملايين ريال على مدى 5 سنوات من تاريخ بدء الأعمال المتوقع أن يكون خلال النصف الثاني من 2024، مُشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.