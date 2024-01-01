Icon

زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي Icon وزارة الصحة تعلن عن وظائف لحاملي البكالوريوس والماجستير Icon توزيع 32.6 مليون ريال أرباحاً نقدية على مالكي وحدات الإنماء ريت الفندقي Icon أديس توقع عقد تشغيل في إندونيسيا بقيمة 803 ملايين ريال Icon الوقوف يقلل خطر الإصابة بأمراض خطيرة Icon انتهاء تنفيذ مشروع شبكات المياه بالمظيلف بتكلفة 24 مليون ريال Icon 270 وظيفة شاغرة في مشروع نيوم Icon أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 217.66 ريال Icon انعدام الرؤية في طبرجل بسبب الضباب الكثيف Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بعد حصولها على خطاب الترسية الشهر الماضي

أديس توقع عقد تشغيل في إندونيسيا بقيمة 803 ملايين ريال

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
أديس توقع عقد تشغيل في إندونيسيا بقيمة 803 ملايين ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أديس القابضة عن توقيع عقد تشغيل طويل الأمد في إندونيسيا مع PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA (PDSI) بعد حصولها على خطاب الترسية الشهر الماضي.

مدة سريان العقد

وأوضحت الشركة أن توقيع عقد مع PDSI في إندونيسيا لمدة 3 أعوام إلزامية مع خيار التمديد لعامين إضافيين لمنصة حفر بحرية مرفوعة من ضمن أسطول الشركة الحالي.

قد يهمّك أيضاً
النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين على الوظائف الإدارية

النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين على الوظائف الإدارية

سعود الطبية: المستحضرات العشبية ترتبط بالشتاء وتداخلاتها الدوائية خطيرة

سعود الطبية: المستحضرات العشبية ترتبط بالشتاء وتداخلاتها الدوائية خطيرة

قيمة عقد شركة أديس

وتوقعت أن تتحقق قيمة العقد (بما في ذلك المدة الاختيارية) البالغة 803 ملايين ريال على مدى 5 سنوات من تاريخ بدء الأعمال المتوقع أن يكون خلال النصف الثاني من 2024، مُشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع ضد الفيحاء
الرياضة

سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع...

الرياضة
إنذار أحمر على تيماء: أمطار غزيرة حتى الـ9 مساء
السعودية اليوم

إنذار أحمر على تيماء: أمطار غزيرة حتى...

السعودية اليوم
شاهد.. إعصار قمعي جنوب شرق الطائف
السعودية اليوم

شاهد.. إعصار قمعي جنوب شرق الطائف

السعودية اليوم
المراعي توزع مليار ريال أرباحًا نقدية على المساهمين
السوق

المراعي توزع مليار ريال أرباحًا نقدية على...

السوق
القاهرة جدة ثاني أكثر رحلات جوية ازدحامًا في العالم
السياحة والسفر

القاهرة جدة ثاني أكثر رحلات جوية ازدحامًا...

السياحة والسفر
أمانة جدة ترفع مستوى الجاهزية للأمطار المتوقعة
السعودية اليوم

أمانة جدة ترفع مستوى الجاهزية للأمطار المتوقعة

السعودية اليوم
تسلا تستدعي مليوني سيارة بسبب خلل
أخبار السيارات

تسلا تستدعي مليوني سيارة بسبب خلل

أخبار السيارات
ريال مدريد يتفوق على يونيون برلين بصعوبة
الرياضة

ريال مدريد يتفوق على يونيون برلين بصعوبة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه