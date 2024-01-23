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ستصل طاقة المعالجة فيها إلى 510 آلاف برميل يوميًّا

أرامكو تبرم عقودًا بقيمة 3.3 مليار دولار لإنشاء المزيد من حقول الغاز المسال

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
أرامكو تبرم عقودًا بقيمة 3.3 مليار دولار لإنشاء المزيد من حقول الغاز المسال
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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وقّعت شركة أرامكو السعودية عقدين بقيمة 3.3 مليار دولار مع كونسورتيوم دولي؛ من أجل إنشاء حقول معالجة الغاز الطبيعي المُسال في المملكة العربية السعودية. وأشارت أرامكو إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إنفاقها على المنبع بشكل مطرد على الأقل حتى العام المقبل.

أرامكو توقع عقدين بـ 3.3 مليار دولار

أبرمت أرامكو السعودية عقدين بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي مع كونسورتيوم دولي رائد للعمل في منشآتها الضخمة لسوائل الغاز الطبيعي في رياس في البلاد، بحسب موقع “upstreamonline” المختص بمجال الطاقة.

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وتنفذ الشركة السعودية العملاقة العديد من المشاريع البرية والتوسعية بقيمة مليارات الدولارات، بهدف توسيع قدراتها الإنتاجية بشكل كبير قبل نهاية هذا العقد.

تأسيس منشآت للغاز الطبيعي

وخصصت أرامكو نفقات رأسمالية تصل إلى 52 مليار دولار للعام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إنفاقها على المنبع بشكل مطرد على الأقل حتى عام 2025. ووفق إفصاح في البورصة الإسبانية، ستمتلك شركة سينوبك 65 في المائة من المشروع، مقابل 35 في المائة لـ”تكنيكاس ريونيداس”.

وقالت الشركة الإسبانية، في بيان: إن العقدين اللذين يشملان أعمال الهندسة والمشتريات والبناء يتضمنان بناء منشآت تقطير الغاز الطبيعي المُسال (المرحلة الأولى)، والمرافق المشتركة (المرحلة الثانية) في مشروع الرياس، والتي تشمل مرافق التخزين والتصدير.

معالجة أكثر من 500 ألف بوميل يوميًّا

وذكر البيان أن المرافق الجديدة التي ستُطوّرها الشركتان الإسبانية والصينية ستصل طاقة المعالجة فيها إلى 510 آلاف برميل يوميًّا من الغاز الطبيعي المُسال. وأضاف أن مدة العقدين تصل إلى نحو 46 شهرًا للحزمة الأولى، ونحو 41 شهرًا للحزمة الثانية.

ويعد هذا المشروع هو الأول الذي تمنحه أرامكو السعودية، لشركة تكنيكاس، بعد التحالف الإستراتيجي الذي وقّعته الشركة الإسبانية مؤخرًا مع مجموعة سينوبك الهندسية لتطوير المشاريع المشتركة. والهدف الأساسي منه هو تمكين مجزئات سوائل الغاز الطبيعي، وبالتالي إنتاج الإيثان والبروبان والبيوتان والبنتان.

المزيد من الاستثمارات في الغاز الطبيعي

يُذكَر أن الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو”، أمين الناصر، كان قد أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الشركة تتطلع لمزيد من الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي المُسال، لكي تصبح لاعبًا رئيسيًّا في سوق الغاز المنقول بحرًا.

وأبرمت أرامكو، في سبتمبر/ أيلول 2023، أول صفقة لها على الإطلاق في مجال الغاز الطبيعي المُسال، عبر شراء حصة بنحو 500 مليون دولار قابلة للزيادة، في شركة “مد أوشن إنرجي”، التي تستحوذ على حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال.

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