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تفوقت على أمازون وجوجل في 2023

أرامكو ضمن أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٥ صباحاً
أرامكو ضمن أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تعد شركة أرامكو، واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، وتعتبر أيضًا واحدة من الشركات الأكثر ربحية القيمة السوقية، وتهدف أرامكو إلى زيادة إنتاج النفط والغاز وتوسيع نطاق أعمالها في مختلف أنحاء العالم. كما تستثمر في تطوير التقنيات الحديثة والمستدامة للحد من تأثيراتها البيئية وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة.

أرامكو من بين أكبر الشركات قيمة سوقية

وحققت شركة أرامكو نتائج اقتصادية كبيرة خلال عام 2023، وتم تصنيفها ضمن أكبر 5 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية 2023 والتي جاء ترتيبها كالتالي:

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1- أبل- 2.99 تريليون دولار.

2- مايكروسوفت- 2.79 تريليون دولار.

3- أرامكو- 2.13 تريليون دولار.

4- جوجل- 1.76 تريليون دولار.

5- أمازون- 1.57 تريليون دولار.

الشركة الأكثر ربحية

في عام 2019، سجلت أرامكو أرباحًا قياسية بلغت 111.1 مليار دولار، وهو ما جعلها الشركة الأكثر ربحية في العالم في تلك السنة.

وتتمتع أرامكو بموارد ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، وتشغل مجموعة واسعة من الأنشطة في صناعة النفط والغاز، بما في ذلك استكشاف وإنتاج وتكرير وتوزيع المنتجات البترولية. تعتبر الشركة الرائدة في صناعة النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، وتعد أحد أهم روافد الاقتصاد السعودي.

أرامكو تتصدر الشركات العالمية

وحققت “أرامكو أرباحًا بقيمة تتجاوز 264 مليار دولار خلال الأرباع الأربعة المنتهية في 30 يونيو الماضي، مقابل أرباح بقيمة 114 مليار دولار لـ “أبل”، و113 مليار دولار لـ”بيركشاير”.

فيما يحتل عملاق النفط البرازيلي “بتروبراس” المركز الرابع عالميًّا بأرباح تبلغ 98.6 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها “Companies Market Cap”.

أهمية أرامكو عالميًّا

تعتبر أرامكو أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية والإنتاج. تأسست أرامكو في عام 1933، وتعمل في مجال استكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط والغاز الطبيعي.

تعتبر أرامكو مصدرًا رئيسيًّا للدخل للمملكة العربية السعودية، حيث تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي والصادرات النفطية للبلاد. تدير الشركة مجموعة واسعة من المشاريع النفطية في جميع أنحاء العالم وتمتلك وتدير تحت علامتها التجارية العديد من المصافي ومحطات الغاز ومرافئ التصدير.

أسهم أرامكو

في عام 2019، أدرجت أرامكو أسهمها للتداول العام في السوق المالية السعودية (تداول)، وكانت طرح أسهم أرامكو أكبر طرح عام أولي في التاريخ، حيث جذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والعالميين.

تُعَدُّ أرامكو شركة متقدمة تحتل مكانة رائدة في صناعة النفط والغاز، وتسعى دائمًا لتعزيز الابتكار وتطوير تقنيات الاستكشاف والإنتاج لتلبية الطلب العالمي على الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية.

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