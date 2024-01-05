أرقام برنامج طويق للتوظيف: أكثر من 4,000 مقابلة وظيفية لـ 700 خرّيج وخرّيجة

اختتمت أكاديمية طويق برنامج طويق للتوظيف الذي استمر يومين, بمشاركة أكثر من 60 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف المساهمة في تمكين وتوظيف خرّيجي معسكرات وبرامج الأكاديمية من مختلف المجالات والتخصصات التقنية.

1,100 فرصة وظيفية

وسعت الأكاديمية من خلال برنامج طويق للتوظيف إلى إتاحة أكثر من 1,100 فرصة وظيفية عبر الجهات الشريكة في مجالات: البرمجة والتطبيقات، الأمن السيبراني، البيانات والذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، العوالم الافتراضية وتطوير الألعاب، الشبكات والدعم الفني، تجربة المستخدم، البرمجيات والتطبيقات، إدارة الأنظمة، الشبكات والدعم والتشغيل.

أكثر من 4,000 مقابلة وظيفية

وتهدف الأكاديمية إلى سد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل، من خلال تطوير المرشحين بالمهارات والقدرات اللازمة عبر معسكرات وبرامج مكثفة.

ومن أبرز الأرقام التي حققتها الأكاديمية في هذا البرنامج؛ إجراء أكثر من 4,000 مقابلة وظيفية لـ 700 خرّيج وخرّيجة من معسكرات وبرامج الأكاديمية في أكثر من 60 جهة مختلفة.

وتعد أكاديمية طويق هي الأولى من نوعها في تقديم البرامج التعليمية بمجالات التقنيات المتقدمة بالمملكة لتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات التقنية اللازمة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تقدم الأكاديمية العديد من البرامج والمعسكرات الاحترافية التي تلبي احتياجات الوظائف التقنية في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية.