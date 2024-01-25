أرقام تبين الجهود المكثفة لمعالجة التشوهات البصرية في الخبراء

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أنجزت بلدية الخبراء التابعة لأمانة منطقة القصيم خلال العام الماضي 2023 معالجة التشوه البصري عبر فرق ميدانية شملت زراعة (85940) من الشتلات والزهور وتشجير(2.151) شجرة والانتهاء من صيانة وتجميل الحدائق والمنتزهات بمساحة (1.971.000م )م2 وعالجت (9.607) أمتار طولية من صيانة الأرصفة المتهالكة وتنفيذ (8.218) متراً طولياً من دهان الأرصفة وتم تركيب (116.616) متراً طولياً من الأرصفة والممرات وصيانة (558) عمود إنارة وتم رفع ( 28.817 )م3 من النفايات.
وتؤكد البلدية أن الأعمال متواصلة لتنمية وتطوير الخدمات البلدية وتجميل الطرق والميادين وتكثف جهودها مع المقاولين لتنفيذ كافة المشروعات وفق المواصفات المعتمدة وفي إطار الجدول الزمني لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين؛ لتحقيق المستهدفات وتحسين جودة الحياة.