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أرقام لاعبي المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2023

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
أرقام لاعبي المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2023
المواطن - محمد سمعه

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كشف الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي في منصة “إكس” عن أرقام لاعبي الأخضر المشاركين في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وجاءت أرقام لاعبي الأخضر كالتالي: “نواف العقيدي رقم 1، راغد النجار رقم 21، أحمد الكسار رقم 22”.

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في خط الدفاع: “فواز الصقور رقم 2، عون السلولي رقم 3، علي لاجامي رقم 4، علي البليهي رقم 5، عيد المولد رقم 6، سعود عبدالحميد رقم 12، حسان تمبكتي رقم 17، حسن كادش رقم 13”.

في خط الوسط: “سالم الدوسري رقم 10، عبدالإله المالكي رقم 8، محمد كنو رقم 23، سامي النجعي رقم 16، عبدالرحمن غريب رقم 18، عبدالله الخيبري رقم 15، أيمن يحيى رقم 25، فيصل الغامدي رقم 26، ناصر الدوسري رقم 24، عباس الحسن رقم 14”.

في خط الهجوم: “صالح الشهري رقم 11، فراس البريكان رقم 9، مختار علي رقم 7، فهد المولد رقم 19، عبدالله رديف رقم 20”.

ارقام المنتخب السعودي

 

 

 

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