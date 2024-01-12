أرقام منتخب السعودية مع مانشيني قبل كأس آسيا

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يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023 في قطر.
وتعاقد مانشيني، على تدريب منتخب السعودية في أغسطس الماضي، ووقع على عقد ممتد حتى صيف 2027، بعد الرحيل المفاجئ للمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لقيادة منتخب بلاده للسيدات في المونديال.
وقاد مانشيني صاحب الـ59 عامًا، منتخب السعودية الأول لكرة القدم في 9 مباريات، بينهم الثلاث مواجهات الودية التي خاضها في قطر، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا، وسط تمنيات بتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.
ونجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مانشيني في تحقيق الفوز 4 مرات، وتعادل مرتين، وخسر 3 لقاءات، وتمكن اللاعبون من تسجيل 13 هدفًا، واهتزت شباك الأخضر 9 مرات.
وتُقام منافسات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، خلال الفترة من 12 يناير، وحتى العاشر من شهر فبراير المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة التي أُقيمت في الإمارات 2019.
ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل في تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 1996.