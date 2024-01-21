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أزمة أخلاقية تُطيح بـ صلاح محسن خارج الأهلي المصري

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
أزمة أخلاقية تُطيح بـ صلاح محسن خارج الأهلي المصري
المواطن - محمد سمعه

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أصبح اللاعب المصري صلاح محسن خارج جدران النادي الأهلي المصري بسبب أزمة أخلاقية وقع فيها اللاعب وتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم.

وظهر حساب اللاعب في موقع ” الإنستجرام” وهو يوجه رسائل غير لائقة أخلاقيًا في أمر أثار أزمة وصدمة لجماهير الأهلي، التي طالبت برحيل اللاعب عن الفريق لعدم التزامه فنيًا وانضباطيًا مع الفريق.

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مسيرة صلاح محسن

وكان محسن صاحب الـ 26 عامًا انضم للنادي الأهلي في عام 2018 من نادي إنبي المصري مقابل 40 مليون جنيه مصري في صفقة أثارت جدلًا كبيرًا آنذاك، حيث لم ينجح في التألق مع الأهلي لينضم لناديي سموحة وسيراميكا كليوباترا المصريين على سبيل الإعارة، ثم يعود للأهلي في بداية موسم 2023/2024 لكنه لم ينجح مجددًا في إثبات ذاته مع الأهلي.

صلاح محسن - الأهلي المصري

جدير بالذكر أن الأهلي يخوض حاليًا معسكرًا إعداديًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن كولر لم يصطحب اللاعب محسن معه لعدم الحاجة له فنيًا.

وربما يفكر الأهلي في بيع محسن إما لنادي البنك الأهلي أو سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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