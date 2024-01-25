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حولته إلى اللون البنفسجي

أزهار الخزامى تشكل لوحة فنية بشعيب بقر

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١١ مساءً
أزهار الخزامى تشكل لوحة فنية بشعيب بقر
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لتحول شعيب بقر في بلدة جراب شمال الأرطاوية بالمجمعة إلى اللون البنفسجي بفعل زهور الخزامى.

وأظهر الفيديو الشعيب وكأنه سجاد باللون البنفسجي يستقبل المتنزهين ومحبي اللافندر في هذه المنطقة، للاستمتاع بالأجواء وجمال وعطر الخزامى.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز).

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