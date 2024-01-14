أسترالي يُدير مباراة السعودية ضد عمان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة السعودية ضد عمان، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر.

حكام مباراة السعودية ضد عمان

وأشارت قناة الإخبارية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ اعتمد طاقم تحكيم أسترالي بقيادة شون إيفانز، لإدارة مباراة السعودية ضد عمان.

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد عمان، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

ويأمل منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في تحقيق انطلاقة قوية، في رحلة بحثه عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1996، فيما تسعى عمان، للظهور بشكل مميز، وتحقيق بداية مثالية.

حضور جماهيري كبير

وفي السياق ذاته، ستشهد مباراة منتخب السعودية أمام نظيره العماني، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث أعلنت المنصة المخصصة لبيع تذاكر مباريات كأس آسيا 2023، عن حجز الأعداد المطروحة بالكامل، وعدم وجود دفعة أخيرة.