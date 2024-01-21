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العملية تساعد على حفظ اللحم لأوقات طويلة

أسرية الأفلاج تعيد مرقوق القفر وتنور الميقعة لواجهة زوار كشتة

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٥٤ مساءً
أسرية الأفلاج تعيد مرقوق القفر وتنور الميقعة لواجهة زوار كشتة
المواطن - فريق التحرير

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نظَّمت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الأفلاج مسابقة “أفضل كشتة” لهواة الطبخ وطلعات البر في المتنزه الربيعي، التي تنظمها بلدية الأفلاج بالتعاون مع جمعية حماية البيئة، بدعم من الغرفة التجارية بالخرج (فرع الأفلاج)، وجمعية بشرى النسائية الخيرية.

أفضل كشتة

وكشفت مسابقة “أفضل كشتة” عن مواهب العديد من الشباب في تحضير أطباق متنوعة من الأكلات الشعبية، أعاد فيها عدد من المشاركين وجبة شعبية قديمة “مرقوق بالقفر”، التي كانت سابقًا قبل وسائل التبريد يتم فيها تقطيع اللحم إلى شرائح رقيقة، ويوضع عليها قليل من الملح؛ لمنع تعفنها، وتعقيمها، ثم توضع على امتداد حبل لبضعة أيام.

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وهذه العملية تساعد على حفظ اللحم لأوقات طويلة، كذلك تميز المشاركون في تجهيز وجبة التنور المعدة من الدقيق والتي تعد من أشهر الوجبات الشعبية بمحافظة الأفلاج، وتلقى إقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي والزوار في الأعياد وبعض المناسبات الخاصة. ونجح المتسابق خلال تجهيزه تلك الوجبة الشعبية القديمة في تعريف الأجيال بالمهن التي زاولها بعض الأجداد، وقدَّم شرحًا مفصلًا عن الوجبات الشعبية، وكيف يتم تجهيزها، وما هي مكوناتها، وكيفية إعدادها.

وتُنفِّذ جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج وجمعية بشرى النسائية الخيرية العديد من الفعاليات والمبادرات خلال برنامج كشتة كل نهاية أسبوع على مدار نحو شهرَيْن.

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