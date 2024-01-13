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في حالة الرحيل عن الفريق

أسطورة ليفربول يُفضل محمد صلاح على نونيز

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٨ مساءً
أسطورة ليفربول يُفضل محمد صلاح على نونيز
المواطن - فريق التحرير

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علق أسطورة ليفربول، جيرمان بينانت، على موقفه من رحيل النجم المصري محمد صلاح أو البرتغالي داروين نونيز، عن الريدز في الميركاتو الصيفي المقبل.

بينانت يعلق على الانتقادات لنونيز

وقال بينانت: “انتقاد الجمهور لداروين نونيز؟.. إن وضعه صعب لأنه حصل على 18 شهرا حتى الآن. أعتقد أنه يمكن تخصيص السنة الأولى للانسجام مع الدوري وكسر حاجز اللغة، لكنه الآن قد مكث هنا لمدة 18 شهرًا”.

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داروين نونيز لاعب ليفربول
نونيز

وأضاف: “أعتقد أنه لاعب رائع، وهو يشارك دائمًا وغالبًا ما يحدث الفوضى، لكنه يحتاج إلى تحسين مهارته في التهديف. عندما تكون في فريق مثل ليفربول، يجب أن تستغل الفرص أو سيصبح ذلك مكلفًا”.

وواصل: “إذا حصلت على 3 أو 4 فرص، ثم تسجل هدفًا واحدًا فقط أو تحصل على فرصتين كبيرتين وتهدرهما معًا، يمكن أن يصبح ذلك مكلفًا، خصوصا أنه إذا وقعت هذه الفرص أمام محمد صلاح سيضعها داخل الشباك”.

داروين نونيز
نونيز – المصدر @LFC

بينانت يُفضل استمرار محمد صلاح

وبشأن إمكانية حصول نونيز ومحمد صلاح على عروض مغرية لمغادرة ليفربول، قال بينانت في تصريحات أبرزتها شبكة “ليفربول إيكو”: “نحن نحب داروين، لكن يجب أن نفكر في النادي”.

وواصل أسطورة ليفربول تصريحاته قائلًا: “إذا كانت الأموال جنونية، فأعتقد أنه يمكن لذلك إغراء النادي، إذا كنت ستفقد إما محمد صلاح أو نونيز، سأرغب في فقدان الأخير، للحفاظ على مو”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لكنني لا أرغب في رؤية نونيز يرحل. بالنسبة للمبلغ البالغ 85 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه ليفربول من أجله، أعتقد أنه يحتاج لأن يصبح لاعبًا أفضل على مستوى إحراز الأهداف”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

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