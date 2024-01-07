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عيار 24 بسعر 246.66 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 246.66 ريال، أي ما يعادل نحو 65.78 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 226.10 ريال، أي ما يعادل نحو 60.29 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 215.83 ريال، أي ما يعادل نحو 57.55 دولار، وعيار 18 وصل 184.99 ريال، أي ما يعادل حو 49.33 دولار.

 

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