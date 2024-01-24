لم تبتعد أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء كثيرًا عن مستوى الإغلاق الذي وصلت إليه يوم أمس الثلاثاء حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية الأول حوالي 244.15 ريال مقارنة مع 243.68 ريال يوم أمس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وسجل جرام الذهب عيار 22 في السعودية حوالي 223.80 ريال في حين سجل الذهب عيار 21 اليوم حوالي 213.63 ريال بينما استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم في السعودية عند مستوى 183.11 ريال.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات يوم أمس الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لمزيد من الإشارات إلى الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2025.09 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2025.8 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2%إلى 22.35 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.7% إلى 898.41 دولار وربح البلاديوم 0.9% إلى 944.42 دولار.