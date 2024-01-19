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شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 19 يناير ارتفاعًا بشكل طفيف في مستهل التعاملات الصباحية حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المتوسط حوالي 244.43 ريال.
وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 224.07 ريال مقارنة مع 222.11 ريال يوم أمس فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حوالي 213.88 ريال مقارنة مع 212.01 ريال يوم أمس، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم حوالي 183.33 ريال.
على المستوى العالمي ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات أمس الخميس مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة وسط الصراع في الشرق الأوسط، بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2019.12 دولار الأونصة عند التسوية، بعد يوم من انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ خمسة أسابيع كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2021.6 دولار.