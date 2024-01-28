أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 212.96 ريال

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظاً مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.39 ريال، أي ما يعادل نحو 64.90 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 223.11 ريال، أي ما يعادل نحو 59.49 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.96 ريال، أي ما يعادل نحو 56.79 دولار، وعيار 18 وصل 182.54 ريال، أي ما يعادل نحو 48.68 دولار.