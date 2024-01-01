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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٨ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫13912 مقابل الريال الواحد 0٫24157

الدولار: 3٫75000 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02102 مقابل الريال الواحد 0٫97941

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73333

دينار أردني: 5٫28473 مقابل الريال الواحد 0٫18923

دينار كويتي: 12٫16716 مقابل الريال الواحد 0٫08194

الريال القطري: 1٫02994 مقابل الريال الواحد 0٫97093

الدرهم المغربي: 0٫37796 مقابل الريال الواحد 2٫64836

الجنيه المصري: 0٫12087 مقابل الريال الواحد 8٫27332

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