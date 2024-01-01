أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫13912 مقابل الريال الواحد 0٫24157
الدولار: 3٫75000 مقابل الريال الواحد 0٫26667
درهم إماراتي: 1٫02102 مقابل الريال الواحد 0٫97941
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73333
دينار أردني: 5٫28473 مقابل الريال الواحد 0٫18923
دينار كويتي: 12٫16716 مقابل الريال الواحد 0٫08194
الريال القطري: 1٫02994 مقابل الريال الواحد 0٫97093
الدرهم المغربي: 0٫37796 مقابل الريال الواحد 2٫64836
الجنيه المصري: 0٫12087 مقابل الريال الواحد 8٫27332