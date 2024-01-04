أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس طلاب يلتقون بمعلمهم بعد فراق 35 عاماً في حفر الباطن المرور يحدد غرامة عدم إعطاء أفضلية لمركبات الطوارئ أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق بقيق تحتضن بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد اليوم متى يلجأ الإنسان للطبيب لفحص ضغط الدم؟ ضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية مغشوشة في الشرقية باريس سان جيرمان بطلًا لـ كأس السوبر الفرنسي معدات حديثة لكشط أسفلت الطرق بالمياه ياسين بونو يُلمح لرحيله عن الهلال ويكشف فريقه القادم
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫09788 مقابل الريال الواحد 0٫24404
الدولار: 3٫75044 مقابل الريال الواحد 0٫26664
درهم إماراتي: 1٫02114 مقابل الريال الواحد 0٫97930
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72550
دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫19490 مقابل الريال الواحد 0٫08200
الريال القطري: 1٫03020 مقابل الريال الواحد 0٫97069
الدرهم المغربي: 0٫37802 مقابل الريال الواحد 2٫64800
الجنيه المصري: 0٫12127 مقابل الريال الواحد 8٫24637