أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫09788 مقابل الريال الواحد 0٫24404

الدولار: 3٫75044 مقابل الريال الواحد 0٫26664

درهم إماراتي: 1٫02114 مقابل الريال الواحد 0٫97930

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72550

دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫19490 مقابل الريال الواحد 0٫08200

الريال القطري: 1٫03020 مقابل الريال الواحد 0٫97069

الدرهم المغربي: 0٫37802 مقابل الريال الواحد 2٫64800

الجنيه المصري: 0٫12127 مقابل الريال الواحد 8٫24637