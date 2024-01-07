أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫10911 مقابل الريال الواحد 0٫24342

الدولار: 3٫75005 مقابل الريال الواحد 0٫26666

درهم إماراتي: 1٫02103 مقابل الريال الواحد 0٫97940

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫77251

دينار أردني: 5٫28629 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫25837 مقابل الريال الواحد 0٫08201

الريال القطري: 1٫02995 مقابل الريال الواحد 0٫97092

الدرهم المغربي: 0٫37889 مقابل الريال الواحد 2٫64189

الجنيه المصري: 0٫12193 مقابل الريال الواحد 8٫20175