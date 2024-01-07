أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫10911 مقابل الريال الواحد 0٫24342
الدولار: 3٫75005 مقابل الريال الواحد 0٫26666
درهم إماراتي: 1٫02103 مقابل الريال الواحد 0٫97940
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫77251
دينار أردني: 5٫28629 مقابل الريال الواحد 0٫18917
دينار كويتي: 12٫25837 مقابل الريال الواحد 0٫08201
الريال القطري: 1٫02995 مقابل الريال الواحد 0٫97092
الدرهم المغربي: 0٫37889 مقابل الريال الواحد 2٫64189
الجنيه المصري: 0٫12193 مقابل الريال الواحد 8٫20175