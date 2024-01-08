أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫09340 مقابل الريال الواحد 0٫24381
الدولار: 3٫75040 مقابل الريال الواحد 0٫26664
درهم إماراتي: 1٫02113 مقابل الريال الواحد 0٫97931
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76621
دينار أردني: 5٫28679 مقابل الريال الواحد 0٫18915
دينار كويتي: 12٫23620 مقابل الريال الواحد 0٫08200
الريال القطري: 1٫03005 مقابل الريال الواحد 0٫97083
الدرهم المغربي: 0٫37821 مقابل الريال الواحد 2٫64666