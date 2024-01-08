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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫09340 مقابل الريال الواحد 0٫24381

الدولار: 3٫75040 مقابل الريال الواحد 0٫26664

درهم إماراتي: 1٫02113 مقابل الريال الواحد 0٫97931

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76621

دينار أردني: 5٫28679 مقابل الريال الواحد 0٫18915

دينار كويتي: 12٫23620 مقابل الريال الواحد 0٫08200

الريال القطري: 1٫03005 مقابل الريال الواحد 0٫97083

الدرهم المغربي: 0٫37821 مقابل الريال الواحد 2٫64666

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