وزارة التجارة تدعو الشركات لتعديل “عقد التأسيس” مجانًا إسقاط 18 مسيّرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء حالة الطقس اليوم الأربعاء: أمطار خفيفة وضباب محمد بن سلمان يقود التطوير بخطط إبداعية أكثر من إستراتيجيات التنمية القديمة هروب زعيم المافيا واقتحام مبنى التلفزيون وسط حالة فوضى بالإكوادور تحذير من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين مرسيدس تطلق مساعدًا افتراضيًّا بالذكاء الاصطناعي الدفع إلزاميًّا عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة بدءًا من 15 يناير رياح شديدة لمدة 9 ساعات على منطقة المدينة المنورة
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫09913 مقابل الريال الواحد 0٫24395
الدولار: 3٫74997 مقابل الريال الواحد 0٫26667
درهم إماراتي: 1٫02098 مقابل الريال الواحد 0٫97945
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76055
دينار أردني: 5٫28618 مقابل الريال الواحد 0٫18917
دينار كويتي: 12٫19535 مقابل الريال الواحد 0٫08200
الريال القطري: 1٫02979 مقابل الريال الواحد 0٫97107
الدرهم المغربي: 0٫37703 مقابل الريال الواحد 2٫65492
الجنيه المصري: 0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫24081