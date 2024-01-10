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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫09913 مقابل الريال الواحد 0٫24395

الدولار: 3٫74997 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02098 مقابل الريال الواحد 0٫97945

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76055

دينار أردني: 5٫28618 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫19535 مقابل الريال الواحد 0٫08200

الريال القطري: 1٫02979 مقابل الريال الواحد 0٫97107

الدرهم المغربي: 0٫37703 مقابل الريال الواحد 2٫65492

الجنيه المصري: 0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫24081

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