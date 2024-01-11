حساب المواطن .. ماذا يعني حالة الدفعة لا يوجد؟ موافقة نهائية.. صندوق النقد يقرض الأردن 1.2 مليار دولار الخضير.. وجبة شتائية فريدة من سلة غذاء السعودية ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.39 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة جبل عمر تحصل على ترخيص مبدئي لتقديم خدمة حجاج الخارج أيلون ماسك ينفي مزاعم تعاطيه المخدرات: غير صحيحة أمطار وصواعق على المهد ووادي الفرع وينبع وبدر أول تعليق لساديو ماني بعد إعلان زواجه من عائشة تامبا
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس:
اليورو: 4٫11719 مقابل الريال الواحد 0٫24291
الدولار: 3٫74992 مقابل الريال الواحد 0٫26667
درهم إماراتي: 1٫02097 مقابل الريال الواحد 0٫97946
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76142
دينار أردني: 5٫28611 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫19696 مقابل الريال الواحد 0٫08199
الريال القطري: 1٫02992 مقابل الريال الواحد 0٫97095
الدرهم المغربي: 0٫37779 مقابل الريال الواحد 2٫64954
الجنيه المصري: 0٫12135 مقابل الريال الواحد 8٫23954