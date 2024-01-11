Icon

حساب المواطن .. ماذا يعني حالة الدفعة لا يوجد؟ Icon موافقة نهائية.. صندوق النقد يقرض الأردن 1.2 مليار دولار Icon الخضير.. وجبة شتائية فريدة من سلة غذاء السعودية Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.39 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة Icon جبل عمر تحصل على ترخيص مبدئي لتقديم خدمة حجاج الخارج Icon أيلون ماسك ينفي مزاعم تعاطيه المخدرات: غير صحيحة Icon أمطار وصواعق على المهد ووادي الفرع وينبع وبدر Icon أول تعليق لساديو ماني بعد إعلان زواجه من عائشة تامبا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٧ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس:

قد يهمّك أيضاً
موعد مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 بين قطر ولبنان والقنوات الناقلة

موعد مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 بين قطر ولبنان والقنوات الناقلة

متحدث الأرصاد : استمرار تدني درجات الحرارة في الثلث الأول من الشتاء

متحدث الأرصاد : استمرار تدني درجات الحرارة في الثلث الأول من الشتاء

أسعار العملات

اليورو: 4٫11719 مقابل الريال الواحد 0٫24291

الدولار: 3٫74992 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02097 مقابل الريال الواحد 0٫97946

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76142

دينار أردني: 5٫28611 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫19696 مقابل الريال الواحد 0٫08199

الريال القطري: 1٫02992 مقابل الريال الواحد 0٫97095

الدرهم المغربي: 0٫37779 مقابل الريال الواحد 2٫64954

الجنيه المصري: 0٫12135 مقابل الريال الواحد 8٫23954

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم