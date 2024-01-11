تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس:

أسعار العملات

اليورو: 4٫11719 مقابل الريال الواحد 0٫24291

الدولار: 3٫74992 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02097 مقابل الريال الواحد 0٫97946

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76142

دينار أردني: 5٫28611 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫19696 مقابل الريال الواحد 0٫08199

الريال القطري: 1٫02992 مقابل الريال الواحد 0٫97095

الدرهم المغربي: 0٫37779 مقابل الريال الواحد 2٫64954

الجنيه المصري: 0٫12135 مقابل الريال الواحد 8٫23954