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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫10747 مقابل الريال الواحد 0٫24351

الدولار: 3٫75060 مقابل الريال الواحد 0٫26662

درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75598

دينار أردني: 5٫28632 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫20382 مقابل الريال الواحد 0٫08194

الريال القطري: 1٫03017 مقابل الريال الواحد 0٫97071

الدرهم المغربي: 0٫37678 مقابل الريال الواحد 2٫65667

الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23889

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