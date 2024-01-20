أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫09366 مقابل الريال الواحد 0٫24428
الدولار: 3٫75066 مقابل الريال الواحد 0٫26662
درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74825
دينار أردني: 5٫28715 مقابل الريال الواحد 0٫18914
دينار كويتي: 12٫18458 مقابل الريال الواحد 0٫08207
الريال القطري: 1٫03016 مقابل الريال الواحد 0٫97072
الدرهم المغربي: 0٫37507 مقابل الريال الواحد 2٫66620
الجنيه المصري: 0٫12159 مقابل الريال الواحد 8٫22441