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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫09366 مقابل الريال الواحد 0٫24428

الدولار: 3٫75066 مقابل الريال الواحد 0٫26662

درهم إماراتي: 1٫02117 مقابل الريال الواحد 0٫97927

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74825

دينار أردني: 5٫28715 مقابل الريال الواحد 0٫18914

دينار كويتي: 12٫23053 مقابل الريال الواحد 0٫08207

الريال القطري: 1٫03016 مقابل الريال الواحد 0٫97072

الدرهم المغربي: 0٫37840 مقابل الريال الواحد 2٫64531

الجنيه المصري: 0٫12169 مقابل الريال الواحد 8٫21742

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