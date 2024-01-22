أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫08915 مقابل الريال الواحد 0٫24455

الدولار: 3٫75060 مقابل الريال الواحد 0٫26662

درهم إماراتي: 1٫02115 مقابل الريال الواحد 0٫97928

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74932

دينار أردني: 5٫28707 مقابل الريال الواحد 0٫18914

دينار كويتي: 12٫21498 مقابل الريال الواحد 0٫08207

الريال القطري: 1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074

الدرهم المغربي: 0٫37792 مقابل الريال الواحد 2٫64868

الجنيه المصري: 0٫12155 مقابل الريال الواحد 8٫22724