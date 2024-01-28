Icon

محلل الطقس القازنلي يحذر من القاتل الأسود.. يتسبب بحوادث السيارات Icon ارتفاع أرباح شركة الدريس إلى 72.5 مليون ريال خلال الربع الرابع Icon إيداع رواتب موظفي القطاع الحكومي شاملاً العلاوة السنوية Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية Icon الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة Icon أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 212.96 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد Icon أمطار وتساقط الثلوج على 3 مناطق Icon مهرجان قمم الدولي يختتم فعالياته بمسيرة كرنفالية وحفل غنائي Icon صفقتان من الاتحاد تقتربان لـ الشباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

قد يهمّك أيضاً
أصغر 10 لاعبين تمثيلًا لـ منتخب السعودية

أصغر 10 لاعبين تمثيلًا لـ منتخب السعودية

سقوط غينيا بيساو ضد نيجيريا بهدف

سقوط غينيا بيساو ضد نيجيريا بهدف

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫07378 مقابل الريال الواحد 0٫24547

الدولار: 3٫74997 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02096 مقابل الريال الواحد 0٫97947

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76051

دينار أردني: 5٫28618 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫18937 مقابل الريال الواحد 0٫08203

الريال القطري: 1٫02993 مقابل الريال الواحد 0٫97094

الدرهم المغربي: 0٫37664 مقابل الريال الواحد 2٫65768

الجنيه المصري: 0٫12153 مقابل الريال الواحد 8٫22870

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يناقش تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الأردني
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يناقش تطورات الأوضاع في...

السعودية اليوم
Klopp : سأعتزل التدريب لمدة عام ولن أكشف من هو خليفتي في ليفربول !
الرياضة

Klopp : سأعتزل التدريب لمدة عام ولن...

الرياضة
أمير الكويت يعين رئيس مجلس الوزراء نائبًا له حال غيابه
العالم

أمير الكويت يعين رئيس مجلس الوزراء نائبًا...

العالم
طريقة الاستعلام عن الدعم السكني
السعودية اليوم

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني

السعودية اليوم
دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية
الرياضة

دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية

الرياضة
جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج الدرجات العلمية...

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على قرغيزستان
الرياضة

المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على...

الرياضة
بدء سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار
السعودية اليوم

بدء سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني...

السعودية اليوم