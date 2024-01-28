أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫07378 مقابل الريال الواحد 0٫24547
الدولار: 3٫74997 مقابل الريال الواحد 0٫26667
درهم إماراتي: 1٫02096 مقابل الريال الواحد 0٫97947
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76051
دينار أردني: 5٫28618 مقابل الريال الواحد 0٫18917
دينار كويتي: 12٫18937 مقابل الريال الواحد 0٫08203
الريال القطري: 1٫02993 مقابل الريال الواحد 0٫97094
الدرهم المغربي: 0٫37664 مقابل الريال الواحد 2٫65768
الجنيه المصري: 0٫12153 مقابل الريال الواحد 8٫22870