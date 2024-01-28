أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫07378 مقابل الريال الواحد 0٫24547

الدولار: 3٫74997 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02096 مقابل الريال الواحد 0٫97947

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76051

دينار أردني: 5٫28618 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫18937 مقابل الريال الواحد 0٫08203

الريال القطري: 1٫02993 مقابل الريال الواحد 0٫97094

الدرهم المغربي: 0٫37664 مقابل الريال الواحد 2٫65768

الجنيه المصري: 0٫12153 مقابل الريال الواحد 8٫22870