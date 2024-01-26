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أسعار النفط تتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
أسعار النفط تتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة لكنها تتجه لإغلاق الأسبوع على ارتفاع بفضل بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والصين وتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

أسعار النفط اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتًا أو 0.39 % إلى 82.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا أو 0.5 % إلى 76.95 دولار.

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ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعاً 4.5%، في حين يتجه الخام القياسي الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8%، وذلك في ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي لكل منهما.

تراجع المخزوم الأمريكي

وفي سياق منفصل، تلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأمريكي بأكثر من التوقعات، إذ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضها 9.2 مليون برميل نتيجة تداعيات الطقس الشتوي على مستويات الإنتاج.

وكانت البيانات الاقتصادية في أمريكا أظهرت أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3% في الربع الأخير من 2023، بما يفوق التوقعات بأن يسجل نمواً بنسبة 2%.

وتأتي تلك البيانات قبل أقل من أسبوع من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، وسط ترقب لقرارات المركزي الأمريكي هذا العام إذ ينتظر المستثمرون أن يبدأ البنك خفض الفائدة.

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