أسعار النفط تتراجع لـ 78 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط مع استئناف ليبيا، العضو في منظمة أوبك، الإنتاج من أكبر حقولها؛ مما عزز الإمدادات العالمية وتغلب على المخاوف بشأن التوترات في البحر الأحمر التي يبدو أنها ستستمر في تعطيل الشحن.

انخفاض خام برنت

انخفض خام برنت القياسي العالمي إلى 78 دولارًا للبرميل، بعد أسبوع من التداول ضمن نطاق ضيق، في حين لم يطرأ تغير يذكر على خام غرب تكساس الوسيط وظل فوق 73 دولارًا. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: إن التدفقات من حقل الشرارة، الذي كان يضخ في السابق حوالي 270 ألف برميل يوميًّا، ستستأنف بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.

وتحاول الولايات المتحدة منع المتمردين الحوثيين في اليمن من مهاجمة السفن. وسيستغرق العمل العسكري لردع الهجمات بعض الوقت، وفقًا لـ جون فاينر، المسؤول في إدارة بايدن الذي ألمح إلى أن واشنطن قد تتخذ خطوات إضافية في الأيام المقبلة.

تأثير التوترات في الشرق الأوسط