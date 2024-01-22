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بعد استئناف ليبيا الإنتاج

أسعار النفط تتراجع لـ 78 دولارًا للبرميل

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٣ مساءً
أسعار النفط تتراجع لـ 78 دولارًا للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار النفط مع استئناف ليبيا، العضو في منظمة أوبك، الإنتاج من أكبر حقولها؛ مما عزز الإمدادات العالمية وتغلب على المخاوف بشأن التوترات في البحر الأحمر التي يبدو أنها ستستمر في تعطيل الشحن.

انخفاض خام برنت

انخفض خام برنت القياسي العالمي إلى 78 دولارًا للبرميل، بعد أسبوع من التداول ضمن نطاق ضيق، في حين لم يطرأ تغير يذكر على خام غرب تكساس الوسيط وظل فوق 73 دولارًا. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: إن التدفقات من حقل الشرارة، الذي كان يضخ في السابق حوالي 270 ألف برميل يوميًّا، ستستأنف بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.

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وتحاول الولايات المتحدة منع المتمردين الحوثيين في اليمن من مهاجمة السفن. وسيستغرق العمل العسكري لردع الهجمات بعض الوقت، وفقًا لـ جون فاينر، المسؤول في إدارة بايدن الذي ألمح إلى أن واشنطن قد تتخذ خطوات إضافية في الأيام المقبلة.

تأثير التوترات في الشرق الأوسط

لا يتخذ النفط اتجاهًا محددًا هذا العام، حيث ارتفع وهبط في أسابيع متناوبة. وجاء هذا النمط المتأرجح في الوقت الذي تمت فيه موازنة تأثير التوترات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، من خلال التوقعات بأن تظل أسواق النفط تتلقى إمدادات كافية.

وفي الأسبوع الماضي، سلطت وكالة الطاقة الدولية الضوء على زيادات في إنتاج النفط خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول، بينما يتباطأ نمو الطلب.

الحرب بين إسرائيل وحماس

أخذت أسواق النفط في الاعتبار تأثير اضطرابات البحر الأحمر والصراع بين إسرائيل وحماس، وفقًا لفاندانا هاري، مؤسس شركة تحليل الأسواق، “فاندا إنسايتس” (Vanda Insights) ومقرها سنغافورة. وقالت: “إلى جانب المخاوف الاقتصادية المستمرة، يبدو أنهم سيستمرون في إبقاء النفط الخام ضمن النطاق المحدد”.

مع ذلك، تظهر بعض المؤشرات علامات ضيق السوق، مع تحول الفرق بين أقرب عقدين من حيث الأجل لخام غرب تكساس إلى حالة باكورديشن الصعودية الأسبوع الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه الطقس البارد في الولايات المتحدة إلى توقف ملايين البراميل من الإمدادات، الأمر الذي قد يتطلب أسابيع لاستعادته.

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