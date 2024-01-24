القبض على مقيم روج 4 كيلو شبو في جدة إكس تطلق ميزة مفاتيح المرور في هواتف آيفون منتخب مالي يتعادل مع ناميبيا ويتأهلان سويًّا لدور الـ16 3 حالات تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب والدماغ الفنون الأدائية بين جبال عسير والأوراس في مهرجان قمم مزايا الخاتم الذكي Galaxy Ring القادم من سامسونج أسعار النفط ترتفع متجاهلة ارتفاع الدولار منتخب تونس يودع كأس أمم إفريقيا تدشين أول مدرسة ابتدائية للموهوبات في جدة رئيس أرامكو: سيزيد الطلب على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل
ارتفعت أسعار النفط بعد تقلبها بين خسائر ومكاسب طفيفة، اليوم الأربعاء، مع تقييم المتداولين لتأثير عدة عوامل على الأسعار منها التوتر الجيوسياسي والمخاوف بشأن ضعف الطلب وكذلك ارتفاع الدولار.
وارتفع عقد أقرب استحقاق لشهر مارس/ آذار لخام برنت بمقدار 41 سنتًا أو 0.41% ليصل إلى 79.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا أو 0.59% ليصل إلى 74.81 دولار للبرميل.
وذكرت مصادر في السوق نقلًا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 6.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير/ كانون الثاني لكن مخزونات البنزين زادت بمقدار 7.2 مليون برميل؛ مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، البيانات في وقت لاحق، اليوم الأربعاء. وأثر ارتفاع الدولار على أسعار النفط مع تراجع الطلب من المشترين بعملات أخرى حيث يتعين عليهم دفع المزيد مقابل النفط المقوم بالدولار.
ويحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة كبرى، قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع اليوم الأربعاء مع تعزيز المستثمرين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي.
وقال الخبير المختص في الطاقة العالمية في ماكواري، فيكاس دويفيدي، في مذكرة: “لولا التوتر الجيوسياسي الحالي، لانخفضت أسعار النفط بشكل كبير. بمرور الوقت، نتوقع أن تنفصل مخاطر الإمداد عن مخاطر الصراع، على غرار الوضع بين روسيا وأوكرانيا”.
وأضاف: “إذا لم يتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، نتوقع أن يبقى سعر النفط الخام ضمن النطاق الحالي خلال الربع الأول من عام 2024، ولا نتوقع أي انخفاض في الإمدادات”.