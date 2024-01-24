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مخزونات البنزين زادت بمقدار 7.2 مليون برميل

أسعار النفط ترتفع متجاهلة ارتفاع الدولار

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
أسعار النفط ترتفع متجاهلة ارتفاع الدولار
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط بعد تقلبها بين خسائر ومكاسب طفيفة، اليوم الأربعاء، مع تقييم المتداولين لتأثير عدة عوامل على الأسعار منها التوتر الجيوسياسي والمخاوف بشأن ضعف الطلب وكذلك ارتفاع الدولار.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفع عقد أقرب استحقاق لشهر مارس/ آذار لخام برنت بمقدار 41 سنتًا أو 0.41% ليصل إلى 79.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا أو 0.59% ليصل إلى 74.81 دولار للبرميل.

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وذكرت مصادر في السوق نقلًا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 6.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير/ كانون الثاني لكن مخزونات البنزين زادت بمقدار 7.2 مليون برميل؛ مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ارتفاع الدولار

وستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، البيانات في وقت لاحق، اليوم الأربعاء. وأثر ارتفاع الدولار على أسعار النفط مع تراجع الطلب من المشترين بعملات أخرى حيث يتعين عليهم دفع المزيد مقابل النفط المقوم بالدولار.

ويحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة كبرى، قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع اليوم الأربعاء مع تعزيز المستثمرين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي.

أهم التوقعات بشأن أسعار النفط

وقال الخبير المختص في الطاقة العالمية في ماكواري، فيكاس دويفيدي، في مذكرة: “لولا التوتر الجيوسياسي الحالي، لانخفضت أسعار النفط بشكل كبير. بمرور الوقت، نتوقع أن تنفصل مخاطر الإمداد عن مخاطر الصراع، على غرار الوضع بين روسيا وأوكرانيا”.

وأضاف: “إذا لم يتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، نتوقع أن يبقى سعر النفط الخام ضمن النطاق الحالي خلال الربع الأول من عام 2024، ولا نتوقع أي انخفاض في الإمدادات”.

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