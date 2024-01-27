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أسعار النفط تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٩ مساءً
أسعار النفط تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي في جلسة الجمعة لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين بعدما عزز النمو الاقتصادي الأميركي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية التوقعات بزيادة الطلب.

ارتفاع الأسعار

كما ساهم التوتر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار أو 1.36% إلى 83.55 دولار للبرميل عند التسوية مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا أو 0.84% إلى 78.01 دولار إلى أعلى مستوياته عند التسوية منذ نوفمبر، وفق “رويترز”.

وحقق الخامان مكاسب أسبوعية أكثر من 6%، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر بعد بداية الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

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