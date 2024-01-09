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بعد انخفاض كبير سجلته

أسعار النفط تعود للصعود مجددًا

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٩ مساءً
أسعار النفط تعود للصعود مجددًا
المواطن - فريق التحرير

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عادت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، للارتفاع مجددًا بعد انخفاض سجلته في تعاملات اليوم وأمس، وسط مخاوف الأسواق من ضعف الطلب العالمي على الخام، وخفض السعودية أسعار نفطها.

ارتفاع أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.35% إلى 72.43 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.26% إلى 77.84 دولار للبرميل.

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وقبل ذلك اليوم، جرى تداول عقود الخام الأمريكي عند 70.55 دولار للبرميل، وخام برنت عند 76.02 دولار للبرميل.

 76 دولارًا للبرميل

وأفادت “بلومبرغ” بأنه تم تداول خام برنت فوق 76 دولارًا للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 3.4% يوم الاثنين ليمحو جميع مكاسب الأسبوع السابق، مع اقتراب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من 71 دولارًا. وخفّضت السعودية أسعارها أكثر مما كان متوقعًا، مع انخفاض أسعار خامات الشرق الأوسط الأخرى أيضًا.

وأضاف المستثمرون حوالي 61000 صفقة بيع مجمعة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في الأسبوع المنتهي في 2 يناير، وفقًا لبيانات بورصة “إنتركونتنينتال” (InterContinental Exchange Inc)، وبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. وكانت هذه أكبر زيادة منذ مارس، وثاني أكبر زيادة منذ عام 2017.

مخاوف من تباطؤ الطلب

يتعافى النفط الخام من أول انخفاض سنوي له منذ عام 2020، مع خسائر مدفوعة بارتفاع الإمدادات من خارج “أوبك+”، والمخاوف من تباطؤ الطلب هذا العام بما في ذلك الصين التي تعد أكبر مستورد. ومع ذلك، فإن الحرب بين إسرائيل وحماس، والهجمات ذات الصلة على السفن في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين، وانقطاع الإمدادات الأخيرة في ليبيا، جاءت كعوامل مجتمعة لتوفير بعض الدعم.

سيحصل المتداولون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء على مزيد من المعلومات حول آفاق النفط الخام خلال الأرباع القادمة عندما تنشر إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للسوق على المدى القصير. ستكون تقديرات إنتاج النفط الأمريكي من بين النقاط الرئيسية بعد أن تضخم العرض إلى مستوى قياسي في العام الماضي.

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