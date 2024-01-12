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زادت بأكثر من اثنين بالمئة

أسعار النفط تقفز مع غارات البحر الأحمر

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٤ صباحاً
أسعار النفط تقفز مع غارات البحر الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في تعاملات اليوم الجمعة المبكرة مع تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا عمليات عسكرية بمنطقة البحر الأحمر وغارات جوية على عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.

ارتفاع سعر النفط

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار، بما يعادل 2.3%، إلى 79.22 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار، أو 2.5%، إلى 73.82 دولار بحلول الساعة 0154 بتوقيت جرينتش.

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات في اليمن ضد مواقع يستخدمها الحوثيون.

تعليق السعودية

من جانبها، قالت وزارة الخارجية إن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.

وأضافت أن السعودية تؤكد على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، داعية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

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