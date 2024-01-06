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في دولة مجاورة 30 ريالًا بحسب النمر

أسعار فحوصات القلب بحاجة إلى إعادة النظر.. الإيكو بـ 1000 ريال!

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
أسعار فحوصات القلب بحاجة إلى إعادة النظر.. الإيكو بـ 1000 ريال!
المواطن - فريق التحرير

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اقترح استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، إعادة النظر في أسعار فحوصات القلب في القطاع الخاص؛ بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة ببعض الدول المجاورة.

وقال النمر في تدوينة له عبر منصة إكس: مثلًا التخطيط والإيكو بـ 1000 ريال لكن في دولة مجاورة 30 ريالًا، والأشعة المقطعية لشرايين القلب بـ 6 آلاف ريال وفي دولة مجاورة 550 ريالًا، وهذا من واقع حالة رأيتها اليوم.

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أسعار الأسنان

رحب متابعون بمقترح الدكتور خالد النمر، حيث قال علي بن سعد: والأسنان يحتاج لك قرض علشان تسوي حشوة ولا زراعة، الأسعار فلكية في كل العيادات.

وقال فهد عبدالله الجهني: إنسانية طبيب قريب من الناس فهل الاستثمار التجاري في القطاع الصحي قائم على الربحية لأكثر من ٣٣ ضعفًا، نتمنى نشوف توضيح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.

ووافقته صفية الحربي الرأي وقالت: عيادات الأسنان والجلدية يا دكتور وكمل عليها النظر كذلك ووووو القطاع الخاص يحتاج إعادة نظر من الدولة حفظها الله وكذلك الصيدليات والعلاج ارتفاع كثيرًا في شراء العلاج.

التأمين الصحي

وعلق أحمد: أتوقع مع التأمين الصحي راح تختفي هذي الأسعار الفلكية في المستشفيات الخاصة، فيما كتب عبدالعزيز السعود: والله الفرق شاسع في الأسعار، وبعض المستشفيات الخاصة وغلاء الأسعار جودة العمل سيئة.

وتعجب عزيز بقوله: ثقافة فاسدة عند بعض الناس إن الغالي سعره فيه فقط حرب المنافسة كفيلة بتحطيم الأسعار. لكن وين اللي بينافس، الكل ينافس لفوق!

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