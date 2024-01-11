أسهم نينتندو Nintendo تصل لأعلى مستوى بسبب تدفق الاستثمارات السعودية

وصلت أسهم شركة الألعاب العالمية نينتندو Nintendo إلى مستوى قياسي، بسبب ترقب الحصص الاستثمارية السعودية، والتي ساهم صعود حاملي المنصة في وصول متوسط الأسهم إلى أعلى نقطة منذ عام 1990.

أسهم نينتندو تصل لأعلى مستوى



ووصلت أسهم نينتندو إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس وسط ارتفاع الأسهم في بورصة نيكي، فيما أفاد مؤشر Nikkei Asia، الذي رصدته VGC، أن سعر سهم حامل المنصة ارتفع مؤقتًا إلى 7902 ين (ما يعادل 54 دولارًا)، مما يظهر نموًّا بنسبة 5% مقارنة باليوم السابق.

وأدى هذا إلى رفع القيمة السوقية لشركة نينتندو إلى 10 تريليون ين (ما يعادل 69 مليار دولار) لأول مرة منذ نوفمبر 2007، ويعود الارتفاع في الأسهم والذي من المتوقع ارتفاعه نطاق واسع بحلول نهاية العام الجاري.

تدفق الاستثمارات السعودية

ويُعزى ذلك أيضًا إلى التكهنات بشأن المزيد من تدفق الاستثمارات المحتملة من المملكة العربية السعودية، حيث قام صندوق الاستثمارات العامة في البلاد مؤخرًا بزيادة حصته في شركة Koei Tecmo.

وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بزيادة حصته في نينتندو على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث يمتلك حاليًّا 8.26% من الأسهم، مما يجعله أحد أكبر المساهمين في المنصة.

عوامل أخرى

وتشمل العوامل الأخرى في صعود أسهم اللعبة العالمية، النجاح المستمر لأعمال الملكية الفكرية الخاصة بـ Nintendo، مع وجود مناطق ذات طابع Nintendo في حدائق Universal Studios الترفيهية حول العالم، بالإضافة إلى فيلم Super Mario Bros باعتباره ثاني أعلى الأفلام ربحية في عام 2023، ولم يتفوق عليه سوى فيلم باربي Barbie.

وأعلنت نينتندو عن فيلم الرسوم المتحركة Legend of Zelda في نوفمبر المقبل، وساهم صعود نينتندو في ارتفاع مؤشر نيكي للأسهم، الذي وصل إلى 2.01% أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1990.

أهم الشركات العالمية في صناعة ألعاب الفيديو

وتعد نينتندو (Nintendo)، شركة يابانية رائدة في مجال صناعة وتطوير ألعاب الفيديو. تأسست الشركة في عام 1889 بوصفها شركة لإنتاج أوراق اللعب التقليدية في كيوتو، اليابان. ومنذ ذلك الحين، تطورت نينتندو لتصبح واحدة من أبرز الشركات العالمية في صناعة ألعاب الفيديو.

وقدمت نينتندو عددًا كبيرًا من الأجهزة والألعاب الناجحة. أجهزتها المنزلية المشهورة تشمل نظامي الألعاب الشهيرين: نينتندو إنترتينمنت سيستم (NES) وسوبر نينتندو إنترتينمنت سيستم (SNES)، بالإضافة إلى نينتندو 64 (N64) ونينتندو غيم كيوب (GameCube) ووي (Wii) ووي يو (Wii U) ونينتندو سويتش (Nintendo Switch).

تشتهر نينتندو بألعابها الحصرية التي تضم شخصيات مشهورة مثل سوبر ماريو وذا ليجند أوف زيلدا وبوكيمون وماريو كارت وكيربي والعديد من الشخصيات الأخرى التي أثارت إعجاب اللاعبين في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ألعاب الفيديو، قدمت نينتندو أيضًا خدمات أخرى مثل نظام الألعاب المحمولة نينتندو جيم بوي (Game Boy) ونينتندو دي إس (Nintendo DS). وقد أطلقت أيضًا خدمة الاشتراك عبر الإنترنت المدفوعة نينتندو سويتش أونلاين (Nintendo Switch Online)، التي تتيح للاعبين اللعب عبر الإنترنت والوصول إلى مكتبة ألعاب كلاسيكية ومزايا أخرى.