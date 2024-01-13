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مستقبل حواسيب الألعاب NUC سيكون كبيرًا

أسوس تطلق أول حواسيب ROG NUC المخصصة للاعبين

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٤ مساءً
أسوس تطلق أول حواسيب ROG NUC المخصصة للاعبين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة أسوس عن أول حاسوب ROG NUC مخصص للاعبين قادم بتصميم جذاب ومواصفات قوية جدًا، خلال مشاركتها في معرض CES 2024.

اتفاق بين إنتل و أسوس

وكشف الاتفاق الذي تم توقيعه في شهر أكتوبر في عام 2023 بين إنتل وأسوس، أنه سيكون لشركة أسوس الصلاحية الكاملة في تصنيع وبيع خطوط منتجات حواسيب NUC الصغيرة والمستندة إلى معالجات إنتل من الجيل العاشر حتى الجيل الثالث عشر، كما سيتاح لها تطوير حواسيب NUC المستقبلية، مثل حواسيب ROG NUC التي أعلنتها أسوس رسميًا.

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مع أن ROG NUC ليس أول حاسوب NUC مخصص للاعبين، إذ إن شركة إنتل نفسها أنتجت سلسلة من حواسيب NUC الصغيرة والمخصصة للاعبين، فإن الكشف الرسمي عن حاسوب ROG NUC من أسوس يُعد مؤشرًا قويًا على أن مستقبل حواسيب الألعاب NUC سيكون كبيرًا وأكثر شعبية بين اللاعبين.

إصدارات حاسوب أسوس ROG NUC

يأتي حاسوب أسوس ROG NUC بإصدارين؛ الأول: يعتمد على المعالج المركزي إنتل Core Ultra 7 155H والبطاقة الرسومية إنفيديا RTX 4060 Laptop، أما الثاني: وهو الإصدار الأكثر قوة، فيعتمد على المعالج المركزي إنتل Core Ultra 9 185H والبطاقة الرسومية RTX 4070 Laptop.

ويمكن وضع هذا الحاسوب عموديًا أو أفقيًا بسهولة، مما يجعله خيارًا مناسبًا للاعبين الذين يبحثون عن حاسوب صغير مدمج يتناسب تمامًا مع شاشة تلفاز كبيرة الحجم، أو في أثناء حمله في حقيبة السفر؛ لأن وزنه لا يتجاوز 800 غرام.

أهم مواصفات حاسوب أسوس ROG NUC

تشمل المواصفات الأخرى دعم قطعتي ذاكرة DDR5 SO-DIMM بتردد يصل إلى 5600 ميجاهرتز وبحجم قدره 32 جيجابايت، ودعم تركيب 3 أقراص تخزين PCIe 4.0 x4 M.2، ودعم الشحن السريع مع منفذ USB-C، كما يدعم 4 شاشات بدقة عرض قدرها 4K، وبطاقة الشبكة اللاسلكية إنتل Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2×2.

كما يأتي مع عدة منافذ تشمل: 6 منافذ USB، بالإضافة إلى منفذ USB4 Type C مع دعم Thunderbolt 4، ومنفذ Ethernet، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذي DP 1.4، كما يتضمن قارئ بطاقة الذاكرة SD Express ver8.0 ومنفذ صوت قدره 3.5 ملم، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

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