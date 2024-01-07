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عبارة عن تضيق في الشرايين

أعراض ظاهرة رينود ومدى خطورتها في الشتاء

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٨ مساءً
أعراض ظاهرة رينود ومدى خطورتها في الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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أوضح استشاري الباطنة والروماتيزم الدكتور سليمان الجهني أعراض ظاهرة رينود ومدى خطورتها في فصل الشتاء.

وقال الجهني خلال مداخلة إلى برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن هذه الظاهرة هي عبارة عن تضيق في الشرايين ويحدث من تشنج الشرايين الصغيرة؛ مما يؤدي لتغير في لون الجلد، وعادة تكون هذه الظاهرة في أظافر اليدين والرجلين.

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تغير لون الجلد

وتابع: هي عبارة عن تغير في لون جلد المنطقة المصابة وشعور بالوخز والتنميل، والتغير يكون على 3 مراحل الأولى يكون لون الجلد شاحبًا ثم يصبح أزرق ثم أحمر اللون.

وأضاف: هذه الظاهرة تظهر أكثر في النساء ومنها نوعان أحدهما نادر ولا يمثل خطورة، بينما النوع الآخر يكون مصاحبًا له أمراض أخرى، ويكون أكثر خطورة من النوع الأول.

 

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