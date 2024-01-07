أعراض ظاهرة رينود ومدى خطورتها في الشتاء

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أوضح استشاري الباطنة والروماتيزم الدكتور سليمان الجهني أعراض ظاهرة رينود ومدى خطورتها في فصل الشتاء.
وقال الجهني خلال مداخلة إلى برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن هذه الظاهرة هي عبارة عن تضيق في الشرايين ويحدث من تشنج الشرايين الصغيرة؛ مما يؤدي لتغير في لون الجلد، وعادة تكون هذه الظاهرة في أظافر اليدين والرجلين.
وتابع: هي عبارة عن تغير في لون جلد المنطقة المصابة وشعور بالوخز والتنميل، والتغير يكون على 3 مراحل الأولى يكون لون الجلد شاحبًا ثم يصبح أزرق ثم أحمر اللون.
وأضاف: هذه الظاهرة تظهر أكثر في النساء ومنها نوعان أحدهما نادر ولا يمثل خطورة، بينما النوع الآخر يكون مصاحبًا له أمراض أخرى، ويكون أكثر خطورة من النوع الأول.
ظاهرة "رينود" وما مدى خطورتها في فصل الشتاء ..
د. سليمان الجهني – استشاري الباطنة والروماتيزم يوضح التفاصيل #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Y4O2rRXQ95
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 7, 2024