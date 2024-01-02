أعز الله ولاة أمرنا.. رسائل شكر وفخر بعد تمديد حساب المواطن

تلقى المواطنون بسعادة غامرة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

تخفيف الأعباء

وتداول مواطنون على منصة إكس الخبر السعيد الذي انتشر بسرعة البرق وتابعه الملايين، شاكرين جهود القيادة الرشيدة التي “تحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة”.

ونشر أحد المواطنين صورة لنبأ التوجيه، وعلق عليها بالقول: “الحمد لله.. الله يطول بعمر ملكنا وولي عهده”، فيما علق “قس بن ساعدة” على صورة للملك وولي العهد، وقال: “اللهم لك الحمد على نعمة وجودكم”.

وزاد “فهد”: “الله يعز ولاة أمرنا ويحفظهم من كل شر، ويحفظ دولتنا ويديم نعمه علينا”، أما عيسى فنشر مقطع فيديو لخادم الحرمين وولي العهد، وسبقه بعبارة “الله يديمكم”.

القادم أجمل

من جهتها، قالت “أسيرة النصر”: “خبر جميل جدًّا، والقادم أجمل وأجمل بإذن الله، حفظ الله والدنا الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين وأطال في أعمارهم.. الحمد الله عاشت بلادي”، فيما علق خالد: “وطن الخير والنماء”، ليواصل رجا الجهني: “أدام الله أمن وعز هذا الوطن”.

واستغل “وليد” الخبر السعيد، وقدم نداء إلى القائمين على حساب المواطن، راجيًا في تدوينة “إزالة عقد الإيجار (من اشتراطات قبول الدعم)”.

وختم محمد المسعودي بصورة للملك سلمان، وعلق عليها داعيًا: “الله يجعلها في ميزان حسناتك ويطول بعمرك يا أبو فهد”.

ويأتي التوجيه الملكي- بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024- انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.