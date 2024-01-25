أعلى مصلى معلق يجسد أعجوبة معمارية في مكة لا مثيل لها بالعالم

سجلت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، المصلى المعلق في مكة المكرمة، ليصبح أعلى مصلى بالعالم، وهو الذي وصفته التقارير العالمية بأعجوبة معمارية لا مثيل لها في العالم.

أعلى مصلى معلق بالعالم

سجلت موسوعة جينيس العالمية المصلى المعلق، كونه يحتوي على أعلى معايير التميز في جميع جوانبه، بما يعكس الأسلوب المعماري الفريد، ويتيح موقعه المذهل لضيوف الرحمن الاستمتاع بالإطلالات البانورامية على المعالم الدينية في مكة المكرمة، بما فيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة وغيرها من معالم المدينة التي تنبض بالحياة خلال موسم العمرة والحج.

ووفقًا لتقرير “المونيتور”، توفر هذه الأعجوبة المعمارية مناظر لا مثيل لها للكعبة والمعالم الدينية الهامة الأخرى في مكة المكرمة.

تصاميم عربية عريقة

ويقع المصلى ضمن الجسر الذي يربط بين برجي الفندق، على ارتفاع 483 مترًا فوق مستوى سطح الأرض، ونحو 179 مترًا عن مستوى الطريق الداخلي، ليسجل الرقم القياسي لأعلى مصلى معلّق في العالم، ويدخل المصلى المعلق ضمن الأدوار العليا لفندق العنوان جبل عمر مكة بالمنطقة المركزية أمام الحرم الشريف.

كما سجلت الموسوعة ما ضمّه المصلى المعلق من التصاميم العربية العريقة واللمسات العصرية والعبارات المكتوبة بالخط العربي التي تضفي مزيدًا من الوقار على أجوائه بما في ذلك أسماء الله الحسنى التي تعكس الإرث الإسلامي العريق.

إطلالات مذهلة للكعبة المشرفة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير خالد العمودي: “يسعدنا دخول المصلى المعلق موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مما يعكس التزامنا بتقديم تجارب استثنائية للحجاج والمسافرين، ويتميز المصلى بموقعه بين برجي الفندق، حيث يوفر إطلالات فريدة ووجهة مثالية لزوار المدينة”.

ويتسع المصلى لنحو 520 شخصًا ضمن مساحة واسعة تبلغ 550 مترًا مربعًا، مما يوفر مكانًا مثاليًّا للصلاة وسط إطلالات مذهلة على المسجد الحرام، ويحظى المصلون عند صلاة الفجر بفرصة مشاهدة شروق الشمس على مدينة مكة المكرمة في تجربة روحانية تزخر بالسكينة والهدوء.

تجربة روحانية ممتعة

وباستخدام أحدث التقنيات والمعدات المصممة خصيصًا، تم تجميع الجسر الفولاذي الذي يبلغ وزنه 650 طنًّا في البداية على ارتفاع 312 مترًا فوق سطح الأرض قبل رفعه إلى موقعه النهائي، ليربط بين برجي الفندق التوأم عبر الطوابق 36 و37 و38، وفقًا لـ “المونيتور”.

يزين الخط العربي ديكورات المصلى المعلق الداخلية مما يعزز قدسية الغرفة بأسماء الله الحسنى ويعكس التراث الإسلامي الغني. ويتمتع المصلون في قاعة الصلاة المعلقة بتجربة روحية مليئة بالسلام والهدوء.

كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة شروق الشمس فوق مكة، أثناء صلاة الفجر، بينما يغمر غروب الشمس المصلى بالدفء.