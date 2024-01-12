أفضل نوع عسل مفيد للجسم

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أوضح الخبير في العسل والفائز بـ 3 مراكز لأفضل عسل عربي عبدالمجيد الزوير أفضل عسل يفيد الجسم.
وقال الزوير عبر برنامج الراصد: كحقائق علمية المادة العلاجية للعسل لم تكتشف حتى الآن، ما يطرح الآن من تجارب هي تجارب ميدانية.
وأضاف: أقول لمن يبحث عن العلاج كل جسم له تركيبته وله قابليته فلابد للشخص أن يجرب ويرى الأنسب لجسمه، ومبدئيًّا يجرب بين السدر والطلح.