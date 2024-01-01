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الجبنة الفيتا هي الأفضل

أفضل وأقل أنواع الجبن احتواء على الدهون

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٣ مساءً
أفضل وأقل أنواع الجبن احتواء على الدهون
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الاستشاري فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أفضل وأقل أنواع الجبن احتواء على الدهون.

وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه في منصة إكس: ‏أفضل وأقل الأجبان دهونًا هي الجبنة البيضاء الفيتا، والأفضل بدون ملح وإذا مملح لازم تقطعه ثم تغمره بالماء عدة مرات ليفقد الملح الزائد ثم تستخدمه.

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أفضل أنواع الجبن

كما عدّد أفضل أنواع الجبن بعد الجبن الفيتا وهي الجبن القريش، ثم الكرافت المطبوخ، ثم المثلث، ثم الشرائح.

وأضاف: أما الجبن السائل فيُعد أكثر الأنواع من حيث زيادة الدهون، لأن الدهون فيه عالية قد تصل إلى 70%، أما جبن قريش منزوع الدسم 10% دهن، ثم الفيتا الأبيض بدون ملح ثم الحلوم ثم الشيدر المطبوخ ثم الشرائح ثم المثلثات ثم السائل (بعض السائل) 60% دهون أو زيوت، وبعضها قد يصل إلى 75% دهون وزيوت وذلك حسب المنتج والشركة والدولة.

وأردف: أما شبيه الجبنة وشبيه القشطة، فحسب بيان هيئة الغذاء والدواء فهو نفس المنتج لكن تم استبدال الدهون الطبيعية بزيوت نباتي لأسباب اقتصادية أو لدواعي حمية أو غيرها أو تلبيه لبعض الرغبات.

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