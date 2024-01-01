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أطول الملوك بقاءً في الحكم بعد إليزابيث الثانية

أقدم ملكات أوروبا تقرر التنازل عن العرش لنجلها في بداية 2024

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
أقدم ملكات أوروبا تقرر التنازل عن العرش لنجلها في بداية 2024
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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قررت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية التنازل عن العرش في 14 يناير من العام المقبل، بعدما أتمت 52 عامًا على كرسي العرش، حسبما أعلنت خلال خطابها بمناسبة رأس السنة الجديدة.

إعلان ملكة الدنمارك التنازل عن العرش

وسيخلف الملكة، التي اشتهرت بأناقتها، ابنها الأكبر ولي العهد الأمير فريدريك. وتعد الملكة البالغة من العمر 83 عامًا، والتي تولت العرش عام 1972، أطول الملوك بقاءً في أوروبا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022. وفي فبراير الماضي خضعت الملكة لعملية جراحية ناجحة في الظهر.

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وقالت الملكة المتنحية في كلمتها: “لقد أدت الجراحة التي خضعت لها إلى التفكير في المستقبل، وما إذا كان الوقت قد حان لترك المسؤولية للجيل القادم”. وأضافت: “لقد قررت أن الوقت المناسب للتنازل عن العرش في 14 يناير 2024، بعد 52 عامًا من خلافتي لوالدي الحبيب، سأتنحى عن منصب ملكة الدنمارك”، بحسب “ديلي ميل”.

أكبر ملكات أوروبا

ومع إعلان ملكة الدنمارك مارغريت الثانية أنها ستتنازل عن العرش بعد حكم دام 52 عامًا، ستواجه البلاد مستقبلًا جديدًا في ظل حكم ابنها الذي تعرض للفضائح، ولي العهد الأمير فريدريك.

وهيمن الابن الأكبر لصاحبة الجلالة على عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة بعد شائعات عن وجود علاقة مزعومة مع شخصية اجتماعية مكسيكية بعد أن شوهد في ليلة في مدريد في أكتوبر.

شائعات حول الأمير فريدريك

وشوهد فريدريك، الذي كان مع زوجته الأميرة ماري لمدة 23 عامًا، يستمتعان بأمسية مع جينوفيفا كازانوفا، حيث كانا يتجولان في الحديقة، وذهبا إلى معرض فني وتناولا وجبة أثناء مشاهدة الفلامنكو.

ورفضت العائلة المالكة التعليق على صور الزوجين معًا، بينما أصدرت جينوفيفا بيانًا عامًا ينفي فيه أي نوع من العلاقات الرومانسية ووصفت الشائعات بأنها خبيثة. وعلى الرغم من الشائعات المنتشرة حول هذه العلاقة المزعومة، بدا ولي العهد البالغ من العمر 55 عامًا وزوجته الأسترالية المولد، 51 عامًا، محبوبين أثناء توجههما إلى كاتدرائية آرهوس يوم الأحد 24 ديسمبر.

التنازل عن الحكم في 2024

واعتبارًا من 14 يناير، سيصبح ملكًا للدنمارك، بينما ستصبح ماري ملكة، حيث تتنحى والدته عن الحكم بعد أكثر من خمسة عقود من الحكم.

ويعني التنازل عن العرش أن كريستيان، الابن الأكبر لفريدريك وماري، البالغ من العمر 18 عامًا، سيصبح وليًّا للعهد بعد أشهر من توقيع تعهد رسمي بدعم دستور البلاد في حال أصبح ملكًا.

مسيرة ولي عهد الدنمارك

وأكمل ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك عددًا من الدورات الأكاديمية والعسكرية، وحصل على رتبة لواء في الجيش والقوات الجوية الدنماركية، بالإضافة إلى رتبة أميرال في البحرية الدنماركية.

وتزوج فريدريك من الأميرة ماري منذ 19 عامًا، وغالبًا ما يطلق على علاقتهما اسم القصة الخيالية الواقعية.

وكان الزوجان قد التقيا عندما أجرت ماري، التي كانت تبلغ من العمر 28 عامًا، مديرة تسويق، محادثة مع فريدريك في إحدى الحانات في سيدني عام 2000، ولم يكن لديها أي فكرة عن أنه من العائلة المالكة.

قصة زواج الأمير فريديك

وطلب الأمير البالغ من العمر 32 عامًا من ماري رقمها، ومن علاقتهما الرومانسية تطورت إلى زواج جميل وقصة سعيدة أنتجت أيضًا أربعة أطفال.

ومع ذلك، تعرض فريدريك في الأشهر الأخيرة لعناوين وشائعات فاضحة تزعم وجود ‘علاقة غرامية’.

وفي أكتوبر، ظهرت صور تظهر فريدريك وهو يستمتع بقضاء ليلة مع نجمة المجتمع المكسيكية جينوفيفا كازانوفا في مدريد، مما أثار شائعات حول العائلة المالكة الدنماركية.

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