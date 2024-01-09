أكاديمية الطاقة والمياه تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه عن بدء التقديم لبرنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف بالتعاون مع شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة، يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن العمل في تخصص إدارة مواد لدى شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

نظرة عامة عن البرنامج:

– يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن العمل في تخصص إدارة مواد لدى شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة، تقدم أكاديمية الطاقة والمياه حلول تدريبية عالية الجودة مخصصة حسب احتياج سوق العمل وفق آلية الدعم المعتمدة من صندوق الموارد البشرية واعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جميع المتدربين يتم توظيفهم من قبل الشركة الراعية في القطاع الخاص، وتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للتدريب.

المزايا:

1- الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

2- مكافأة مجزية خلال فترة التدريب.

3- توقيع العقد من أول يوم التدريب.

4- التدريب (70% تدريب عملي 30% تدريب نظري).

5- مدة البرنامج سنتين

مقر التدريب:

– مقر التدريب مدينة رابغ اضغط هنا للوصول للموقع.

شروط التسجيل:

– سعودي الجنسية.

– دبلوم بمعدل 2.85 من 5 أو 2.30 من 4.

– غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.

– غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

– ليس لديه سجل تجاري.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة A2.

– اجتياز الفحص الطبي.

موعد التسجيل:

– التسجيل مُتاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/06/27هـ الموافق 2024/01/09م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا