أكبر حديقة ترفيهية بالعالم قريبًا في السعودية

تخطط المملكة العربية السعودية لبناء أكبر حديقة ترفيهية في العالم، والتي يقدر حجمها بمقدار ثلاثة أضعاف حجم عالم ديزني، والتي تضم أيضًا أكبر الحدائق المائية ومدينة رياضية ومضمار سباق الفورمولا 1، وفقًا للخطة الطموحة للمملكة العربية السعودية.

ثلاثة أضعاف حجم والت ديزني

وكشفت المملكة العربية السعودية عن خطط طموحة لبناء أكبر حديقة ترفيهية في العالم، ستكون أكبر بثلاث مرات من منتجع والت ديزني العالمي الشهير في ولاية فلوريدا الأمريكية. ومن المقرر أن تصبح القدية وجهة بمليارات الدولارات في الرياض، والتي ستضم أكثر من 300 منشأة، بما في ذلك أكبر ملاهٍ مائية في العالم، وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وسيضم المشروع متنزهات ترفيهية وحدائق مائية ومدينة رياضية، بالإضافة إلى تجارب الطبيعة والمغامرة والفعاليات والمعالم الثقافية.

أكبر مشروع ترفيهي بالعالم

وقال المطورون: إن القدية ستكون موطنًا لمنافذ التسوق، ومطاعم المأكولات والمشروبات، ومسرح الفنون المسرحية، ودور سينما متعددة، ومركز مائي، ومنشأة لرياضة السيارات.

وقال فيليب غاز، المدير التنفيذي في شركة ديزني والرئيس التنفيذي لشركة القدية،: “هذا مشروع مثير للغاية”. “إنه أكبر مشروع في العالم عندما يتعلق الأمر بالترفيه والرياضة والفنون، كلها معًا ومتكاملة. لم يتم القيام بذلك من قبل. لذا فإن تعقيد الأمر مثير”، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

أسرع قطار موت في العالم

وأضاف: “إن حجم مدينة الألعاب يبلغ ثلاثة أضعاف حجم عالم والت ديزني تقريبًا”. ويغطي منتجع والت ديزني وورلد 27.520 فدانًا من الأراضي في أورلاندو بولاية فلوريدا. وتبلغ مساحة مجمع المنتزهات الترفيهية الشهير حوالي 43 ميلًا مربعًا، أو بحجم مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. وستكون القدية أيضًا موطنًا للعبة Six Flags الخاصة بالمملكة العربية السعودية، والتي ستضم أسرع قطار موت في العالم.

ومن المقرر أن تكون رحلة Falcon’s Flight، الملقبة بـ “Exa Coaster” الأولى في العالم، وهي أول رحلة يصل ارتفاعها إلى أكثر من 500 قدم مع انخفاض هائل يبلغ 640 قدمًا. وسيكون المشروع الترفيهي السعودي أيضًا أطول من عين لندن الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 442 قدمًا.

أول منطقة للألعاب الإلكترونية في العالم

وفي سياق متصل، كشفت شركة Populous بوبیولوس العالمية لهندسة العمارة والتصميم، عن تصميم ساحة الرياضات الإلكترونية لمدينة القدية، وهي منشأة جديدة تهدف إلى أن تصبح نقطة محورية لمدينة القدية، وهو مشروع ترفيهي وسياحي ضخم مخطط له في المملكة العربية السعودية.

وجاء إطلاق الصور الأولى لتصميم مدينة الألعاب الإلكترونية، بعدما أعلن مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، عن إطلاق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن مدينة القدية، والتي تعدّ أولَ منطقة للألعاب والرياضات الإلكترونية متعدّدة الاستخدامات في العالم بهدف جذب اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية.

مشروع القدية

وستضم مدينة Six Flags القدية ست أراضٍ خاصة مع 28 لعبة ومعلمًا سياحيًّا، بما في ذلك أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم، وستكون Six Flags القدية الوجهة الجديدة للباحثين عن الإثارة قريبًا، حيث ستضم أكبر برج رماية قائم بذاته في العالم، وبرج سيروكو، وأطول أرجوحة بندول في العالم، جيروسبين. كما ستكون Spitfire أطول قطار موت مقلوب في العالم، بينما ستكون Iron Rattler أطول قطار موت مائل.

يعد القدية أحد المشاريع الطموحة العديدة في المملكة العربية السعودية حيث تنفق المملكة تريليون و٢٧٥ مليون دولار وفي إطار سعيها لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. من خلال الاستثمارات الضخمة كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وكشفت البلاد عن مشاريع طموحة للغاية بمعدل غير مسبوق لتصبح البلاد الوجهة الترفيهية الأولى بمنطقة الشرق الأوسط.