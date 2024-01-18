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سيتم تشييد سد باستخدام 2.7 مليون متر مكعب

أكبر شركات البناء العالمية تتلقى عرضًا بـ 4.7 مليار دولار لبناء بحيرة تروجينا

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٣ صباحاً
أكبر شركات البناء العالمية تتلقى عرضًا بـ 4.7 مليار دولار لبناء بحيرة تروجينا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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شرعت نيوم في إطلاق مشروع طموح، بعدما وقعت عقدًا كبيرًا مع المقاول الإيطالي WeBuild لبناء سدود بحيرة تروجينا. ويهدف هذا العقد، الذي تبلغ قيمته حوالي 20 مليار ريال سعودي (ما يعادل 5 مليارات دولار)، إلى إنشاء سدود ستشكل بحيرة صناعية في قلب منتجع تروجينا الجبلي.

مشروع تروجينا الترفيهي

تعد تروجينا، المقرر افتتاحها في عام 2026، مكونًا رئيسيًّا في نيوم، المدينة العملاقة المستقبلية في المملكة العربية السعودية، وسيكون السد الرئيسي في مشروع تروجينا عبارة عن هيكل مذهل، يصل ارتفاعه إلى 145 مترًا، ويمتد طوله إلى 475 مترًا. تم تشييد السد باستخدام 2.7 مليون متر مكعب من الخرسانة المدمجة (RCC)، ويعد بمثابة شهادة على البراعة الهندسية.

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ويتضمن المشروع أيضًا بناء سد مبتكر، ومن المقرر أن يتضمن شكل جزيرة تحت الماء. ويبلغ ارتفاع هذا السد 38 مترًا وطوله 700 متر، ويتصل بقرية البحيرة عبر نفق تحت الماء. بالإضافة إلى ذلك، هناك سد رئيسي آخر يبلغ ارتفاعه 65 مترًا وطوله 490 مترًا، وتم بناؤه بـ 4.15 مليون متر مكعب من الصخور.

بحيرة تروجينا

أما السد الثاني فيتطلب بناؤه نحو 650 ألف متر مكعب من الخرسانة المدمجة، وسيكون داخل البحيرة لإنشاء جزيرة فيها. وسيكون هناك سد ثالث يبلغ ارتفاعه 65 مترًا وبطول 490 مترًا، باستخدام 4.15 مليون متر مكعب من الصخور.

ووفق بيانات مشروع نيوم، فقد أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في 3 مارس 2022، عن إنشاء تروجينا الوجهة العالمية للسياحة الجبلية في نيوم.

أبرز معالم المشروع

وسيشمل مشروع “تروجينا” على سلسلة من المنشآت والمرافق، بالإضافة إلى قرية التزلج والمنحدر الخاص بها، منها مجموعة من الفنادق والمنتجعات الصحية والعائلية فائقة الفخامة، ومجموعة واسعة من المحلات.

وتتضمن أبرز معالم المشروع بحيرة ضخمة بمياه عذبة، وفندق ذا بو (The Bow)، وكذلك قرية ذا فولت التي ستُبنى بشكل عمودي داخل الجبال، وتعد بوابة الدخول الرئيسية إلى تروجينا، بالإضافة إلى المجمع السكني سلوب ريزيدنسز.

مشروع السد الرئيسي

ويعد مشروع تروجينا، بجهود البناء المتعددة الأوجه، يشمل أيضًا مقاولين رئيسيين آخرين. وقد تم اختيار كونسورتيوم الذي يتكون من شركة العويني ومقرها المملكة العربية السعودية، وشركة ليماك التركية، وشركة باور تشاينا ومقرها بكين، للعمل على السدود الثلاثة.

وسيكون السد الرئيسي في مشروع تروجينا عبارة عن هيكل مذهل، يصل ارتفاعه إلى 145 مترًا، ويمتد طوله إلى 475 مترًا. تم تشييد السد باستخدام 2.7 مليون متر مكعب من الخرسانة المدمجة (RCC)، ويعد بمثابة شهادة على البراعة الهندسية. ويتضمن المشروع أيضًا سدًّا مبتكرًا، من المقرر أن يشكل جزيرة تحت الماء. ويبلغ ارتفاع هذا السد 38 مترًا وطوله 700 متر، ويتصل بقرية البحيرة عبر نفق تحت الماء. بالإضافة إلى ذلك، هناك سد رئيسي آخر يبلغ ارتفاعه 65 مترًا وطوله 490 مترًا، وتم بناؤه بـ 4.15 مليون متر مكعب من الصخور.

استضافة الألعاب الشتوية 2029

تهدف تروجينا إلى أن تصبح مركزًا سياحيًّا ورياضيًّا رئيسيًّا، حيث تخطط لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029. علاوة على ذلك، يمثل هذا المشروع خطوة رئيسية في خطة المملكة العربية السعودية لتطوير وجهة متنوعة وإظهار جمالها الطبيعي وتحقيق الأهداف البيئية الطموحة.

ويعد هذا المشروع بفرص كبيرة لتطوير الوظائف والمهارات للمواطنين السعوديين في مجال البناء. حصان طروادة بالنسبة للمملكة العربية السعودية مشروع نيوم تروجينا ليس مجرد مسعى هندسي وإنشائي؛ إنها شهادة على التزام المملكة العربية السعودية بتحويل اقتصادها وبيئتها الطبيعية. ويعرض مزيجًا من التكنولوجيا الحديثة والإشراف البيئي والشمولية الثقافية.

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