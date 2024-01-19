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تصدير جزء من الإنتاج للأسواق المجاورة

أكبر شركة لحوم ودواجن بالعالم تخطط لاستثمار ملياري في السعودية

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٠ مساءً
أكبر شركة لحوم ودواجن بالعالم تخطط لاستثمار ملياري في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم “JBS” البرازيلية، وهي أكبر شركة دواجن ولحوم في العالم، إنشاء مزرعة لإنتاج اللحوم والدواجن في منطقة القصيم باستثمارات قد تصل إلى أكثر من ملياري دولار أمريكي.

وقال ويسلي باتيستا، رئيس مجلس إدارة شركة (JBS) للاقتصادية: إن السعودية تعد من أكبر الأسواق في مجال استهلاك اللحوم والدواجن في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المصنع المزمع إنشاؤه داخل المزرعة لن يقتصر على السوق السعودية بل سيتم تصدير جزء من الإنتاج للأسواق المجاورة.

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6 قارات

يشار إلى أن الشركة البرازيلية تنتشر أعمالها في 6 قارات، وتصل منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة، وبلغ صافي دخلها خلال الربع الثالث من 2023 نحو 116 مليون دولار أمريكي، وفق لصحيفة الاقتصادية.

وفي إطار ما تتلقاه الشركات الأجنبية من حوافز للاستثمار في السعودية، أكد باتيستا أنهم تلقوا كثيرًا من المحفزات لدعم دخولهم للسوق السعودية وتسهيله، موضحًا أنه أجرى عديدًا من المباحثات مع عدد من المسؤولين السعوديين من بينهم خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي على هامش منتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الاقتصادي، لاستكشاف الفرص الجديدة ونوعية تلك المحفزات.

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