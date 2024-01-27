أكثر المنتخبات استحواذًا بكأس آسيا 2023

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن أكثر المنتخبات استحواذًا على الكرة ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

أكثر المنتخبات استحواذًا

وذكر الاتحاد الآسيوي: “استمتعت كوريا الجنوبية بأكبر قدر من الاستحواذ على الكرة خلال الجولات الثلاث، حيث بلغ معدل نسبة استحواذها 73% خلال مبارياتها أمام البحرين والأردن وماليزيا”.

وتابع الآسيوي في تقريره: “تحتل السعودية المركز الثاني في قائمة الأكثر استحواذًا بكأس آسيا 2023 بنسبة استحواذ 70%، بينما تحتل اليابان المركز الثالث بنسبة 66%”.

وأضاف الآسيوي في تقرير، اليوم السبت: “وكان الكوريون أيضاً هم الفريق الذي استحوذ على الكرة بأعلى نسبة في مباراة واحدة بكأس آسيا، حيث سيطروا على الكرة بنسبة 82% خلال التعادل 3-3 مع ماليزيا”.

مواجهات دور الـ16 بكأس آسيا 2023

وأُسدل الستار على منافسات مرحلة المجموعات، وضربت السعودية موعدًا مع كوريا الجنوبية في دور الـ16 في كأس آسيا 2023، فيما سيواجه منتخب أستراليا الأول لكرة القدم نظيره الإندونيسي.

وتلعب الإمارات مع طاجيكستان، وإيران ضد سوريا، ويواجه منتخب العراق الأول لكرة القدم نظيره الأردني، وتُلاقي قطر منتخب فلسطين، وتلعب أوزبكستان مع تايلاند، فيما يصطدم المنتخب الياباني بنظيره البحريني.