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ضمن منافسات مرحلة المجموعات

أكثر المنتخبات استحواذًا بكأس آسيا 2023

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٤ مساءً
أكثر المنتخبات استحواذًا بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن أكثر المنتخبات استحواذًا على الكرة ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

أكثر المنتخبات استحواذًا

وذكر الاتحاد الآسيوي: “استمتعت كوريا الجنوبية بأكبر قدر من الاستحواذ على الكرة خلال الجولات الثلاث، حيث بلغ معدل نسبة استحواذها 73% خلال مبارياتها أمام البحرين والأردن وماليزيا”.

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منتخب كوريا الجنوبية
لاعبو كوريا – المصدر @afcasiancup

وتابع الآسيوي في تقريره: “تحتل السعودية المركز الثاني في قائمة الأكثر استحواذًا بكأس آسيا 2023 بنسبة استحواذ 70%، بينما تحتل اليابان المركز الثالث بنسبة 66%”.

وأضاف الآسيوي في تقرير، اليوم السبت: “وكان الكوريون أيضاً هم الفريق الذي استحوذ على الكرة بأعلى نسبة في مباراة واحدة بكأس آسيا، حيث سيطروا على الكرة بنسبة 82% خلال التعادل 3-3 مع ماليزيا”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر afcasiancup

مواجهات دور الـ16 بكأس آسيا 2023

وأُسدل الستار على منافسات مرحلة المجموعات، وضربت السعودية موعدًا مع كوريا الجنوبية في دور الـ16 في كأس آسيا 2023، فيما سيواجه منتخب أستراليا الأول لكرة القدم نظيره الإندونيسي.

وتلعب الإمارات مع طاجيكستان، وإيران ضد سوريا، ويواجه منتخب العراق الأول لكرة القدم نظيره الأردني، وتُلاقي قطر منتخب فلسطين، وتلعب أوزبكستان مع تايلاند، فيما يصطدم المنتخب الياباني بنظيره البحريني.

كأس آسيا - كأس آسيا 2023
كأس البطولة – المصدر afc

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