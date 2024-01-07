أكثر المنتخبات فوزًا بـ كأس آسيا قبل نسخة 2023

تترقب الجماهير انطلاق بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبات للظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب.

كأس آسيا 2023

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، خلال الفترة من 12 يناير، وحتى العاشر من شهر فبراير المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة التي أُقيمت في الإمارات 2019.

اليابان الأكثر فوزًا والأخضر وصيفًا

ويُعد منتخب اليابان الأول لكرة القدم الأكثر فوزًا باللقب قبل انطلاق النسخة الجديدة، حيث توج به 4 مرات في أعوام 1992، 2000، 2004 و2011، وتأهل إلى المباراة النهائية وخسر مرة واحدة في 2019.

ويحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجًا بلقب كأس آسيا، حيث فاز بالبطولة 3 مرات في 1984، 1988 و1996، وخسر المباراة النهائية في أعوام 1992، 2000 و2007.

كما توجت إيران باللقب 3 مرات في 1976، 1972 و1968، وفاز منتخب كوريا الجنوبية بالبطولة مرتين في 1960 و1956، وحل وصيفًا 4 مرات، وفازت 4 منتخبات باللقب مرة واحدة، وهي؛ الكويت، أستراليا، العراق وقطر.