أكثر من مليون عملية فحص رقابية على شاحنات البضائع خلال 2023

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن الفرق الرقابية أجرت خلال عام 2023 (1,881,535) عملية فحص رقابية على شاحنات نقل البضائع في السعودية، شملت مناطق المملكة كافة.

رصد المخالفات

ورصدت الهيئة خلال عمليات الفحص (272,094) مخالفة بمعدل امتثال بلغ 91%.

وتوزعت هذه المخالفات طبقاً لحالة المخالفة، عدم وجود بطاقة تشغيل للمركبة، وبطاقة السائق، وعدم وجود وثيقة نقل البضائع، وكذلك عدم مطابقة حواجز الحماية للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.

اشتراطات السلامة والأمان

وتهدف الهيئة إلى ضمان تقديم خدمات النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، وذلك تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية المتبعة لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتواصل الهيئة مهامها في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد على مدار العام على مختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي.

كما تحرص الهيئة على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع النقل، وتدعو جميع الراغبين في الحصول على معلومات إضافية إلى زيارة موقعها الالكتروني (هنا)، أو تقديم الملاحظات والبلاغات عن طريق منصات التواصل المعتمدة ومركز الاتصال الموحد 19929.